Tchad: un comité mis en place pour la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif

Par décret pris par le président tchadien mardi, un comité technique spécial relatif à la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif est créé. Il est présidé par l’ancien Président Goukouni Weddeye. Le Comité préparatoire du MPS a été installé mardi par le Secrétaire général du parti, Dr Haroun Kabadi. Mis en place le 13 août 2021, ce comité dirigé par Dr David Houdeïngar dispose de trente (30) jours pour déposer son rapport final.

Le Coordonnateur national de la Coordination des Associations de la Société civile et de défense des droits de l’Homme (CASIDHO), M. Mahamat Digadimbaye dans une communication faite mardi, appelle chaque acteur à s’engager et jouer pleinement son rôle pour la réussite de la transition. Dans son discours à la nation à l’occasion du 61e anniversaire d’indépendance du Tchad, le président Mahamat Idriss Deby a réitéré son engagement à s’investir pour le respect de la feuille de route de la transition et l’organisation d’un dialogue national inclusif dans l’intérêt supérieur de la nation.