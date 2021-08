Tchad: l’opposant Saleh Kebzabo nommé au comité du dialogue national

L’opposant tchadien Saleh Kebzabo a été nommé samedi vice-président du comité d’organisation du « dialogue national inclusif » devant conduire à des élections présidentielle et législatives.

« Je tiens absolument à ce qu’il y ait tous les Tchadiens autour d’une table ronde pour discuter de nos problèmes », a indiqué à l’AFP M. Kebzabo, plusieurs fois candidat à la présidentielle face au maréchal Déby, et dont la nomination a été officialisée samedi par un arrêté.

« Je lance un appel pressant à l’opposition armée à mettre de côté toute autre considération. Le gros obstacle qui était Déby, n’est plus là. On doit s’asseoir, se regarder dans les yeux et se dire la vérité pour repartir sur des bases nouvelles dans une structure démocratique », a-t-il expliqué, estimant que « la rébellion armée a miné le Tchad depuis une cinquantaine d’années ».

Il y’a quelques mois, deux membres de Kebzabo ont fait leur entrée dans le gouvernement de transition et M. Kebzabo a reconnu les nouvelles autorités militaires.