Sans Messi, le Barça massacre la Juventus de Cristiano Ronaldo et remporte le trophée Joan Gamper

Privé de son talisman, Lionel Messi, qui n’a pas prolongé son contrat avec les Blaugranas, le Barça a massacré la Juventus (3-0) dimanche au stade Johan Cruyff pour s’offrir le trophée Johan Gamper. Une belle victoire des Catalans qui décrochent leur premier titre post-Messi.

Premier trophée post-Lionel Messi pour le Barça. Les Blaugranas ont effet remporté la Coupe Johan Gamper en venant à bout de la Juventus au stade Johan Cruyff, dimanche soir. Encore sonnés par le discours d’adieu de Lionel Messi au Camp Nou le matin, les coéquipiers de l’Argentin ont souhaité un au revoir à leur capitaine de la plus belle des manières en massacrant l’équipe Juve sans inspiration.

Grand artisan de cette démonstration de force, Memphis Depay a lancé très tôt les siens sur le chemin de la victoire en ouvrant le score à la troisième minute. Un but précoce qui sera suivi d’un autre quand au retour des vestiaires, Martin Braithwaite domine la défense bianconero dans les airs pour le 2-0. En fin de rencontre, Riqui Puig, formé au Barça, s’est invité à la fête, marquant d’une merveille de frappe enroulée du pied gauche (90e+2).

Un troisième et dernier but venant conclure une soirée positive dont tout un club avait grand besoin. Le Barça s’impose donc et lance un signal fort à la concurrence: les Blaugranas restent une équipe forte malgré le départ de Messi.

Cristiano Ronaldo discret

À noter que Cristiano Ronaldo était de retour à Barcelone lors de cette rencontre. Discret, l’ancien du Real Madrid est resté muet et est même sorti à la pause, comme cinq autres de ses coéquipiers. Débarqué cet été sur le banc turinois en remplacement d’Andrea Pirlo, limogé, Maximiliano Allegri et son équipe de la Juventus ne sont visiblement pas encore prêt.