PSG: « Ça serait bizarre de jouer chez moi (au Barça) avec un autre maillot », Lionel Messi

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi redoute déjà le jour où il sera appelé à affronter le Barça, son ancien club et dans lequel il a passé ses dix-sept dernières années.

Lionel Messi a tenu ce mercredi sa première conférence de presse au Parc des Princes en tant que nouveau joueur du PSG. L’Argentin, qui a signé un contrat de deux ans avec le club parisien, a évoqué plusieurs sujets. Le joueur de 34 ans est particulièrement revenu sur son départ du Barça, qui ne s’était pas fait en de bons termes.

« Avant de partir, je l’ai dit aux supporters du Barça, je vais toujours être reconnaissant. C’était ma maison, j’y ai vécu tant de choses. Ils savaient que j’allais signer dans un club compétitif, car ils savent que j’aime gagner, que je suis un vainqueur et je veux atteindre des objectifs. Paris a ces objectifs de toujours gagner », a déclaré Messi.

La Pulga a également évoqué l’une de ses craintes pour la suite de sa carrière, celle de devoir affronter le Barça. « Je ne sais pas si on va s’affronter avec le Barça, ce serait beau, avec du public, j’espère, mais ça serait aussi bizarre de jouer chez moi avec un autre maillot. Mais c’est le foot, on verra », ajouté celui qui veut aider les Rouge et Bleu à remporter leur première Ligue des champions.

L’ancien capitaine du Barça a aussi parlé de l’effectif parisien. Un groupe aussi séduisant qu’impressionnant avec des joueurs de classe mondiale, tels que Sergio Ramos, Neymar ou Mbappé.

« C’est sûr, j’ai des amis dans le vestiaire. Quand on regarde l’effectif, il est très bon, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. On cherche la même chose, Paris et moi. Maintenant, j’espère qu’ensemble, on sera encore plus fort. Bien sûr, le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, ça a été une des raisons, j’ai eu des contacts avec eux quelques fois, ça a joué dans mon choix. Verratti a prouvé qu’il est un grand joueur, un des meilleurs du monde à son poste. Au FC Barcelone, on a voulu le recruter pendant de longues années, maintenant c’est l’inverse, c’est moi qui vient ici pour jouer avec lui. C’est un phénomène, je l’ai connu en tant que personne aussi, c’est un très bon gars. Le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, l’effectif est énorme, j’espère pouvoir aider et atteindre les objectifs du club et mes objectifs personnels. »