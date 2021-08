Mozambique: l’armée rwandaise repousse les djihadistes et prend le contrôle du port de Mocimboa da Praia

L’armée rwandaise a annoncé ce dimanche avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Mocimboa da Praia qui est au main des djihadistes depuis 2 ans. Une première victoire pour cette force étrangère déployée au Mozambique en juin, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« La ville portuaire de Mocimboa da Praia, un bastion majeur de l’insurrection depuis plus de deux ans, a été capturée par les forces de sécurité rwandaises et mozambicaines », ont déclaré les Forces de défense rwandaises dans un tweet. D’après des sources, cette cité occupe une position stratégique, car constituant le principal point de ravitaillement des combattants djihadistes.

A lire aussi: Les forces rwandaises entrent au Mozambique et massacrent plusieurs djihadistes

La présence du Rwandan Defence Forces (RDF) ne va pas seulement se limiter à reconquérir l’espace territorial sous le contrôle des insurgés, celle-ci va également s’étendre au « maintien de l’ordre, des opérations de sécurisation, des patrouilles, et puis de la réforme du secteur sécuritaire, c’est-à-dire, que nous allons consolider et développer les forces de sécurité locales », a déclaré le colonel Ronald Rwivanga, porte-parole de l’armée rwandaise.

De violents combats ont été enregistrés ces derniers jours entre la coalition et les insurgés Al-Shabab dans plusieurs villes du pays. Selon les autorités, les forces régulières ont infligé de lourdes pertes aux insurgés et ont réussi à les repousser à divers niveaux. Dans cette lutte antiterroriste, la France apporte un appui logistique à l’armée mozambicaine, notamment le renseignement prévisionnel et la communication satellitaire.