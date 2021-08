Mercato: le Real Madrid blinde Karim Benzema

Le Real Madrid a officialisé la prolongation du contrat de son attaquant Karim Benzema qui est désormais lié au club merengue jusqu’en 2023.

Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la prolongation du contrat de son attaquant Karim Benzema. L’international français a signé pour un an de plus avec le club madrilène et est désormais lié aux Merengues jusqu’en 2023. « Le Real Madrid C.F. et Karim Benzema ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui restera lié au club pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2023 », a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué sur ses canaux officiels.

Arrivé en 2009 dans la capitale espagnole, le footballeur âgé de 33 ans poursuit son histoire d’amour avec le Real Madrid. Un club qui compte sur lui, notamment après sa belle saison 2020-21 (29 buts, 9 assists en 45 matches toutes compétitions confondues).

Sorti d’un Euro mitigé avec la France (malgré sa belle prestation) où il a terminé en huitième de finale et après un tour à l’infirmerie où il a dû batailler pour s’arracher des griffes de la Covid-19, Karim Benzema a idéalement lancé la saison 2021-2022 où il a signé un doublé lors de la large victoire contre le Deportivo Alavès (4-1) lors de la première journée. Un bon début pour les Merengués qui ont pris la tête de la Liga devant le FC Séville et le Barça qui a battu la Real Sociedad (4-2) pour son premier match post-Lionel Messi, l’Argentin ayant signé cette saison au PSG.