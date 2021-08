Menaces sécuritaires: le Togo fait le ménage sur toute sa zone frontalière Est

Les forces de défense et de sécurité du Togo, ont mené la semaine dernière, une série d’opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sur toute la zone frontalière Est du pays. Selon le bilan, 12 personnes ont été arrêtées dans le cadre de ses opérations.

Les forces de défense et de sécurité togolaises ont effectué du 11 au 16 août dernier, des opérations de contrôle de zone sur toute la zone frontalière Est du Togo. Ces activités, conduites avec l’aval des autorités judiciaires compétentes se sont déroulées dans les préfectures des Lacs, Bas Mono, Moyen-Mono, Yoto, Est-Mono, Ogou, Tchamba, Binah et Oti-Sud.

A l’issue des actions de bouclage, de contrôle d’identité et de visites domiciliaires dans toutes les localités, 12 personnes ont été interpellées, de nombreuses armes, véhicules, objets illicites et matériels divers ont été saisis, pour des besoins d’enquête.

“Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du climat de sécurité et de protection des populations et de leurs biens sur notre territoire face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires”, a rappelé le ministre de la sécurité, Yark Damehame, avant d’inviter les populations à participer en cas de besoin à ces activités aux côtés des forces de sécurité.