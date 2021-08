Mali: 3 soldats tués au Nord-Est du pays dans l’explosion d’une mine artisanale

L’explosion d’une mine artisanale près de la commune de Ménaka, dans la région du Gao au nord-est du Mali, a fait 3 morts le dimanche 15 septembre 2021.

Les forces armées maliennes ont été la cible d’une nouvelle attaque meurtrière: « Un véhicule des FAMa (Forces armées maliennes, Ndlr) en partance pour l’aéroport de Ménaka a sauté sur un engin explosif improvisé ce dimanche 15 août 2021, vers 14h30«, a écrit l’armée malienne sur son compte Twitter évoquant un bilan de trois morts.

Selon le communiqué de l’armée, plusieurs autres soldats ont été blessés et évacués d’urgence vers Gao par la MINUSMA. Au Mali, le gouvernement n’a plus le contrôle entier sur la région de Ménaka qui subit couramment des attaques des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique.