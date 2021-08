Madagascar – Tentative d’assassinat du Président: Andry Rajoelina s’interroge sur une implication de la France

Cible d’un projet d’assassinat, il y a deux semaines, le président malgache, Andry Rajoelina, s’est interrogé, dimanche 8 août, sur une éventuelle implication de la France dans cette attaque.

La France serait-elle impliquée dans le projet d’assassinat du président Andry Rajoelina? C’est la question qui taraude l’esprit du président malgache. Dimanche, alors qu’il était face à la presse, il est revenu sur l’affaire et n’exclut pas une possibilité que la France soit derrière ce projet d’assassinat.

« Si on veut me tuer, c’est à cause de mon engagement à protéger notre nation », a-t-il affirmé dans une intervention sur les chaînes publiques. « Parmi les cerveaux de l’assassinat, figure un Colonel français qui a commandé des régiments au Tchad, au Kosovo et en Afghanistan », a encore déclaré le président malgache.

En attente des résultats de l’enquête

« Mais laissons la justice travailler, je n’ai pas de problème personnel dans mes relations avec la France », a déclaré Andry Rajoelina. « Il faut attendre les résultats de l’enquête qui va révéler s’il s’agit d’un acte isolé ou non. C’est l’enquête qui va répondre à tout ça », a-t-il poursuivi.

Le 22 juillet, le Parquet de Madagascar a annoncé l’arrestation de plusieurs personnes, dont 2 Français, pour une tentative de coup d’Etat contre le président Andry Rajoelina. Les deux Français, arrêtés et inculpés pour « atteinte à la sûreté de l’État », « complot pour élimination physique du président de la République » et « association de malfaiteurs », ont été écroués.