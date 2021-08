« Les Taliban pourraient isoler Kaboul d’ici un mois et la contrôler d’ici 3 mois », Renseignements américains

La situation devient critique dans le nord de l’Afghanistan, où les Taliban assiègent la ville-clé de Mazar-i-Sharif. selon les Renseignements américains, les talibans pourraient prendre Kaboul d’ici trois mois.

L’avancée des talibans se poursuit jour après jour en Afghanistan, à l’approche du départ des dernières troupes américaines, prévu le 11 septembre. Mardi 10 août, les insurgés se rapprochaient de Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord du pays, obligeant de nombreux civils à s’enfuir. Après plusieurs semaines d’avancée, les talibans sont aujourd’hui à la tête de neuf des 34 capitales provinciales de l’Afghanistan.

Selon un responsable du département américain de la Défense, citant une évaluation des services de renseignements américains, les talibans pourraient isoler la capitale afghane, Kaboul, dans les 30 jours et en prendre le contrôle dans les 90 jours. Ce responsable a cependant précisé qu’une telle issue n’était pas inéluctable et que les forces du gouvernement afghan devaient poursuivre le combat contre l’offensive des insurgés talibans.

Face à des troupes démoralisées après les nombreuses défaites de l’armée dans le nord du pays, le président afghan, Ashraf Ghani, est arrivé, mercredi 11 août, à Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord assiégée par les Taliban. Il va tenter de coordonner la riposte face aux insurgés qui contrôlent désormais plus d’un quart des capitales provinciales du pays. Entre vendredi et lundi, ils ont pris le contrôle de Zaranj, de Sheberghan, puis de la grande ville du Nord-Est, Kunduz, mais aussi de Taloqan et Sar-e-Pul. Et dans la nuit de mardi à mercredi, c’est la ville de Faizabad qui est tombée.