L’armée israélienne bombarde des sites au Liban en riposte à des tirs de roquettes

L’armée israélienne a tiré, mercredi, en direction du Liban voisin en riposte à des tirs de roquettes sur son territoire, a indiqué un communiqué militaire.

L’armée israélienne a déclaré, dans un communiqué, qu’elle avait riposté en bombardant des sites à l’intérieur du territoire libanais. Dans ce communiqué, l’armée israélienne a indiqué que “l’alerte donnée dans le nord, s’explique par le tir de 3 roquettes contre Israël depuis le Liban, une roquette est tombée à l’intérieur du territoire libanais, quant aux 2 autres, elles sont tombées dans le territoire sous souveraineté israélienne“.

“En guise de riposte, l’artillerie de l’armée israélienne bombarde l’intérieur du Liban”, ajoute le communiqué. Des sirènes d’avertissement ont retenti, plus tôt dans la journée, dans plusieurs villes au nord d’Israël.

Les tirs de roquettes n’ont pas été revendiqués dans l’immédiat. Quatre personnes en état de choc ont été prises en charge par la Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué cette organisation.

Le mouvement armé libanais, Hezbollah, ennemi juré d’Israël et très influent dans le sud du Liban, n’a pas commenté ces tirs dans l’immédiat. Ces tirs surviennent le jour du 1er anniversaire de l’explosion de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium au port de Beyrouth qui a fait 214 morts, plus de 6500 blessés et dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise.

Le 20 juillet, l’armée israélienne a tiré en direction du Liban en riposte à des tirs de roquettes sur son territoire. Avant cela, les derniers tirs de roquettes vers Israël en provenance du Liban avaient eu lieu en mai, en plein conflit entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien, Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.