L’Afrique attire de plus en plus de stars américaines de la musique

Les stars américaines de la musique se tournent de plus en plus vers le continent noir, notamment ses pays francophones.

Avec Beyoncé et Jay-Z en collaboration avec Oumou Sangaré, Kanye West qui fait installer des écrans géants dans des villes africaines (Accra, Lagos, Johannesburg, Abidjan et Dakar), pour la sortie de son nouvel album, l’Afrique devient de plus en plus la plaque tournante de la musique américaine. Sur la Place du souvenir à Dakar, et sur l’une des façades d’un grand hôtel à Abidjan, les fans de Kanye West ont pu profiter d’une séance d’écoute en avant-première de quelques morceaux du prochain album de leur star.

Le rappeur et producteur américain, Kanye West, n’est pas le seul à courtiser l’Afrique, Beyoncé et Jay-Z ayant également dévoilé, il y a quelques jours, le clip « Mood for eva », une collaboration avec la célèbre chanteuse malienne, Oumou Sangaré.

Si le Nigéria était jusque-là le pays qui attirait le plus, les artistes américains, désormais cet attrait s’étend petit à petit à tout le continent noir, notamment ses pays francophones. Cet intérêt n’est pas si anodin, selon Jennifer Padjemi, journaliste et spécialiste de la pop-culture : « Aujourd’hui, l’Afrique, c’est la porte de sortie, justement, pour aller ailleurs, puisqu’aujourd’hui, l’Afrique représente un marché important dans l’industrie de la musique, notamment parce qu’elle est de plus en plus connectée. Donc les jeunes (africains, Ndlr) priment autant que des jeunes européens, que des jeunes américains, et donc c’est important aussi de pouvoir récupérer cette démographie-là, parce qu’elle est de plus en plus présente ».