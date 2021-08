Inde: violente manifestation après la mort d’un étudiant congolais en détention

Le décès d’un étudiant congolais en détention pour possession d’ecstasy en Inde, a suscité indignation et protestation de plusieurs ressortissants de pays africains, le lundi 02 août 2021.

La police de la ville de Bangalore dans le sud de l’Inde, a arrêté, dimanche, Joel Malu (27 ans), originaire du Congo, pour possession d’une petite quantité de pilules d’ecstasy, une drogue illégale. Gardé à vue, le Congolais a rendu l’âme au lendemain de son arrestation.

A lire aussi: Bénin – Discours des 61 ans d’indépendance: Paul Hounkpè ramène Talon au volet social

Selon un responsable de la police, Joel Malu est décédé d’un arrêt cardiaque. L’étudiant avait auparavant été diagnostiqué comme souffrant de bradycardie, et les tentatives pour le ranimer furent vaines, selon la même source.

Le décès de Joel Malu a suscité l’indignation et la protestation de plusieurs ressortissants africains. Ces derniers réfutent les causes avancées par le responsable de la police pour justifier la mort de l’étudiant. Les manifestations ont conduit à une altercation avec la police.

A lire aussi: Patrice Talon, la lueur d’espoir pour une Afrique libre et indépendante?

On dénombre une dizaine d’arrestations, et la police a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le décès du jeune congolais. En Inde, les ressortissants des pays africains accusent couramment la police de harcèlement et de racisme.