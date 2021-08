France – Clermont Foot 63: l’international camerounais Jean-Claude Billong rejoint Jodel Dossou

En quête d’un défenseur central supplémentaire, Clermont a officialisé ce mardi l’arrivée de Jean-Claude Billong (27 ans). Le Camerounais rejoint le béninois Jodel Dossou, qui évolue au poste de milieu de terrain.

Le Clermont Foot a officialisé ce mardi l’arrivée du défenseur central, Jean-Claude Billong, pour deux saisons, international camerounais et auteur d’une très belle saison en Turquie avec Hatayspor. Celui qui, à 27 ans, a déjà joué dans sept pays différents, va découvrir pour la première fois le niveau professionnel en France.

🖋 Jean-Claude Billong est la 4ème recrue du Clermont Foot 63 ! 👊🔴🔵

L'international camerounais vient renforcer la défense auvergnate. 💪



Bienvenue Jean-Claude !



💬 Découvrez sa déclaration 👉 https://t.co/GaML4gGCV6 pic.twitter.com/2LosynB6Pt — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 17, 2021

Le défenseur central d’1,92 m est né à Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne et a fait sa formation à Créteil, où il a évolué avec la réserve à ses 17 ans. Le joueur camerounais qui compte deux sélections avec les Lions indomptables contre le Nigeria pour deux matches amicaux, possède une riche expérience internationale. Il a aussi évolué au New York Red Bull (États-Unis, MLS), à Leixoes (Portugal), Rudar Velenje et NK Maribor (Slovénie), à Benevento avec qui il était sous contrat depuis 2018, Foggia et Salernitana (Italie).

« C’est une fierté pour moi de revenir dans mon pays de naissance, d’autant plus dans l’élite. Je suis très heureux de la confiance que m’accordent le club et le coach Pascal Gastien« , a-t-il déclaré. Le montant du transfert n’a pas été précisé par la formation auvergnate.