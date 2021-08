Face aux missiles de la Corée du Nord, la Corée du Sud se dote d’un sous-marin SLBM

La marine sud-coréenne a réceptionné, vendredi 13 août, son premier sous-marin, capable de transporter des missiles balistiques, destinés à contrer la menace des missiles sous-marins de la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire.

La Corée du Sud a organisé la cérémonie de mise en service de son sous-marin de 3.000 tonnes à propulsion Diesel, qu’elle a elle-même conçu, sur l’île méridionale de Geoje, a indiqué la Marine dans un communiqué. Ce sous-marin, qui mesure 83,5 mètres de long et 9,6 mètres de large et peut rester sous l’eau pendant 20 jours sans remonter à la surface, sera un atout pour «défendre nos mers et sa simple existence fera peur» à l’ennemi. Équipé de six tubes de lancement verticaux pouvant tirer des SLBM, il sera opérationnel en août 2022, selon les autorités militaires.

En 2019, Kim Jong Un avait inspecté un sous-marin nouvellement construit, des photos le montraient posant debout à côté de l’immense navire. La cérémonie de vendredi est intervenue, quelques jours après que la sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, a fustigé l’attitude « perfide » de Séoul, à propos des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Elle a averti que ces deux alliés allaient au-devant de lourdes menaces sécuritaires. Les Etats-Unis stationnent près de 28.500 troupes en Corée du Sud pour défendre le pays contre son voisin du nord possédant l’arme nucléaire.