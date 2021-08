Egypte: 13 djihadistes neutralisés au Sinaï dans l’est du pays

Treize terroristes ont été tués au Sinaï dans l’est de l’Egypte, lors d’affrontements avec les forces régulières, a annoncé l’armée dans un communiqué publié jeudi soir.

« Dans le cadre des efforts des forces armées dans la lutte contre le terrorisme dans le nord et le centre du Sinaï, 13 éléments takfiristes (extrémistes) ont été éliminés«, a indiqué le porte-parole des forces armées. Au cours de ces opérations, neufs soldats égyptiens « ont été tués ou blessés », précise le communiqué qui n’a cependant pas précisé les circonstances et la date de l’événement.

L’armée a également indiqué avoir confisqué 15 fusils automatiques, des munitions, des motos, des téléphones portables, des jumelles et d’importantes sommes d’argent en différentes devises. Région montagneuse, le Sinaï est en proie depuis des années à des combats entre l’armée égyptienne et des groupes terroristes actifs dans l’est du pays. Plus d’un millier de djihadistes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués dans le Sinaï, selon les chiffres officiels.