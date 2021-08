Covid-19: les Béninois appelés à se faire vacciner

A l’instar d’autres pays d’Afrique, le Bénin n’est pas non plus épargné par les nouvelles vagues plus virulentes de la pandémie du Covid-19. Une situation qui inquiète la direction de l’Agence nationale des soins de santé primaires qui a invité les béninois éligibles à la vaccination à aller recevoir les doses de vaccins pour se faire immuniser contre le coronavirus.

« Nous sommes en train de vivre depuis ces dernières semaines une recrudescence de la COVID-19 , qui nous amène à appeler nos compatriotes à redoubler de vigilance, non seulement à travers l’administration des doses de vaccins mais aussi à travers les gestes de prévention, à savoir le port de masque, la distanciation et le lavage des mains », a déclaré le directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaires, Thierry Lawalé.

Pour le docteur Lawalé, le monde fait face à des variants de plus en difficile à contenir du coronavirus qui a déjà touché plusieurs pays d’Afrique notamment les voisins du Bénin. « Nous avons tout l’intérêt d’aller vers la vaccination qui apparait comme le seul moyen préventif pouvant nous permettre, non seulement de freiner la transmission de la maladie, mais aussi de ne pas développer la maladie », a-t-il souligné, précisant que ceux qui sont vaccinés contre le virus, même en cas de contamination, ne développeraient pas de forme grave de la maladie.

Quelques 70.323 doses de vaccins ont été administrées, avec 21.405 personnes complètement vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée le 29 mai dernier, a indiqué le directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaire, ajoutant que le gouvernement envisageait de diversifier les types de vaccins afin de permettre aux Béninois de choisir librement le vaccin à recevoir.

Depuis le premier cas détecté au Bénin, 8.978 cas confirmés du coronavirus ont été enregistrés, dont 113 décès et 643 sous traitement, selon un dernier bilan du ministère de la Santé à la date du 7 août 2021.