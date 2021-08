Covid-19: bilan de l’OMS sur la pandémie dans le monde

Le point sur les nouvelles mesures prises, les faits marquants et les nouveaux bilans: un briefing sur les dernières évolutions de la pandémie de coronavirus dans le monde.

808 morts provoqués par le Covid-19 en 24 heures au compte de la Russie. Un record depuis le début de la pandémie, dû au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.

La capitale australienne, Canberra, est mise en confinement jeudi par les autorités après la découverte d’un cas de coronavirus. A partir de 9h, les 400.000 habitants de cette ville, où le gouvernement siège, seront contraints de rester chez eux.

La Polynésie française a été placée sous couvre-feu et les îles de Tahiti et Moorea vont être confinées, uniquement le dimanche pour l’instant, afin de ralentir la propagation de la variante Delta. L’accès aux plages sera évidemment interdit ce jour-là.

Après un taux d’infection quotidien record en Finlande, de nouvelles restrictions sanitaires seront imposées dans le pays pour faire régresser la propagation du coronavirus dans sa capitale, Helsinki. Les autorités ont annoncé jeudi que cela entrera en vigueur à compter du 20 août, à Helsinki et ses environs et que les événements en intérieur seront limités à 25 personnes, et les rassemblements en extérieur à 50.

Le Royaume-Uni est l’un des pays développés, le plus affecté par la pandémie, avec une chute du PIB l’an dernier de près de 10 %, la pire en 300 ans, et un bilan de plus de 130.000 décès. Il risque de perdre plus avec la variante Delta qui menace.

En gros, le coronavirus a fait plus de 4,3 millions de morts dans le monde depuis son avènement en décembre 2019, et plus de 204,7 millions de contaminés. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (618.479), devant le Brésil (565.748), l’Inde (429.669), le Mexique (246.203) et le Pérou (197.146).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.