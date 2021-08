Championnat d’Afrique de Roller sports: grosse moisson pour la délégation béninoise

Démarrées, mercredi dernier, la 4è édition des championnats d’Afrique de Roller sports et la 2è édition d’African inline freestyle championships ont pris fin, dimanche 8 août 2021. Et le Bénin, champion en titre, a fait respecter son rang avec 26 médailles d’or remportées.

Si le Bénin a tenu le pari de l’organisation, les rolleurs béninois ont également fait honneur à leur statut de leader sur le continent à la 4è édition des championnats d’Afrique de Roller sports et la 2è édition d’African inline freestyle championships. Au terme de ces deux compétitions, qui ont duré quatre jours et auxquelles ont participé 21 pays venus des quatre coins de l’Afrique, la délégation béninoise s’en est sortie avec la majeure partie des breloques en jeu.

La team béninoise a remporté respectivement 11 médailles (4 en or, 5 d’argent et 2 en bronze) en Inline Freestyle, et 46 médailles (22 en or, 13 d’argent et en 11 bronze) en Speed Skating pour s’installer au sommet du classement. Bien lancés dans le tournoi avec 11 médailles gagnées (5 breloques en or, 3 en argent et 3 en bronze), lors de la première journée, les rolleurs béninois sont passés à la vitesse supérieure lors de la journée du jeudi avec les performances inouïes d’Henresth Dona Houngbo, (Juniors Hommes) ; Rawdath Demba Diallo (Juniors Dames) ; Issoufou Bachirou, (Séniors Hommes) et Hermionne Ahouissou (Séniors Dames), qui ont respectivement décroché, chacun, une médaille en or sur les 10.000 mètres à points.

En Inline Freestyle, jeudi 5 août, le Bénin s’en est sorti avec une très bonne performance au niveau des seniors. Les trois médailles (or, argent et bronze) restent au pays grâce à Charaf-Dinie Karimou, Acharaf-Dine Mama et Nafiou Cissé. Le Nigeria a fini troisième à l’issue des épreuves de Roller Speed Skating avec 11 médailles, tandis que le Mozambique et la Sierra Leone sont repartis bredouilles.