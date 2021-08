Burkina Faso: les 7 soldats disparus enfin retrouvés

Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé a annoncé, ce lundi, avoir retrouvé les 7 soldats disparus, dimanche, après l’attaque de Toeni (Boucle du Mouhoun, Ouest).

Les 7 soldats portés disparus, dimanche, dans l’embuscade contre une escorte logistique du détachement de Toeni à Dounkou, commune de Toeni, province du Sourou (Boucle du Mouhoun) et qui a fait 12 militaires tués, ont été retrouvés tôt, lundi, selon Ousseni Tamboura, porte-parole du gouvernement. « Les 7 manquants à l’appel ont été recueillis ce jour 09 août 2021 à 4h30 à hauteur du village de Kouy », a confié le porte-parole du gouvernement. L’un d’eux est blessé par balle à la cuisse, mais dans un “état stable”, a-t-il dit.

Le Burkina Faso est de plus en plus ciblé par des attaques terroristes. Mercredi, 30 personnes, dont 15 soldats, 11 civils et 4 Volontaires pour la défense de la patrie, ont péri dans une attaque terroriste à Markoye, dans la province de l’Oudalan dans le nord du pays. Ce lundi, le président Roch Kaboré a annoncé sa volonté de mener sans concession, la guerre contre le terrorisme.