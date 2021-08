Bénin: un faux médecin déposé en prison à Abomey-Calavi

Un individu interpellé et déposé en prison pour exercice illégal de la médecine. Il a installé son cabinet à Abomey-Calavi et y traitait des patients sur la base de médicaments non autorisés au Bénin.

Un faux médecin tombe dans les mailles de la justice. Accusé d’exercice illégal de la médecine, le mis en cause a été déposé en prison après sa présentation au Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Selon Le Matinal, le sieur S.W, puisque c’est de lui qu’il s’agit, soignait ses patients avec des médicaments traditionnels importés du Nigéria.

En prison depuis ce jeudi 05 août 2021, le faux médecin sera jugé au cours d’un procès prévu pour le 09 septembre prochain. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a enclenché une guerre contre les cabinets de soins illégalement installés sur le territoire national.