Bénin – Rentrée scolaire et académique 2021-2021: la pré rentrée est fixée du 13 au 17 septembre

Les vacances tirent progressivement vers sa fin. Enseignants, apprenants et personnels administratifs des établissements scolaires vont bientôt renouer avec l’école et les salles de classe. En effet, sur proposition conjointe de la directrice de l’enseignement primaire, du Directeur de l’Enseignement secondaire Général, du Directeur de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, des inspecteurs Généraux pédagogiques des ministères (MEMP et MESTFP) et des Directeurs des Examens et concours des ministères (MEMP et MESTFP), le gouvernement du Bénin informe les apprenants et parents d’élèves que la pré-rentrée démarre le 13 septembre 2021.

La pré rentrée pour le compte de l’année scolaire et académique dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire est prévue pour le 13 Septembre prochain. C’est du moins ce qui ressort de l’arrêté pris après le Conseil National de l’éducation en date du 03 aout 2021.

La rentrée proprement dite avec la reprise des activités pédagogiques commencent effectivement dans tous les établissements scolaires publics et privés, le lundi 20 septembre 2021 selon l’article 3 de l’arrêté interministériel.

La pré rentrée, à quoi sert-elle ?

La pré-rentrée est un événement qui a lieu la semaine précédant la rentrée scolaire et académique proprement dite. Durant ce rendez-vous, aucun cours n’est dispensé.

La journée ou les journées de prérentrée sert à l’installation d’une culture commune basée sur le projet d’école ou d’établissement. C’est pour cela qu’elle démarre généralement par le discours du chef d’établissement.

La période sert généralement à organisé aussi matériellement la rentrée. Les professeurs des écoles préparent leur classe, réceptionnent leurs fournitures, se répartissent les horaires, préparent des affichages dans la classe…

La période de la pré rentrée permet également aux nouveaux apprenants de prendre contacts avec leur établissement et aux anciens de partager les bons moments de vacances avant la reprise des activités académiques.