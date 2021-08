Bénin – Réformes universitaires: ça tire à « balles réelles » entre Roger Gbégnonvi et Guy Ossito Midiohouan

Dans une récente interview accordée à radio Sêdohoun, le Professeur Roger Gbégnonvi s’est montré favorable aux réformes actuellement engagées par le gouvernement dans l’enseignement supérieur. Par la même occasion, il a sérieusement taclé sur l’Université d’Abomey-Calavi, qui selon lui ne vaut pas un lycée français. Après cette sortie, la réplique ne s’est pas fait attendre. Le professeur Guy Ossito Midiohouan a répondu à la hauteur de l’attaque.

Ça tacle fort dans le rang des universitaires béninois. Les réformes engagées par le gouvernement font grincer les dents. Pour Roger Gbégnonvi, ces réformes viennent à point nommé, parce que presque tout est à refaire dans le secteur. A l’Université d’Abomey-Calavi, Roger Gbégnonvi dénonce le clientélisme, le harcèlement sexuel et la qualité de l’enseignement. « Je croyais travailler dans une université alors que je travaillais dans un lycée de banlieue, c’est-à-dire un lycée qui ne vaut pas un lycée de ville. Je vous jure tous les dieux que vous voulez, l’université d’Abomey-Calavi ne vaut pas le lycée Descartes à Paris, ne vaut pas aucun autre à Paris », a-t-il déclaré.

Le clientélisme était de mise. Vous le dites à l’imparfait. J’aimerais que comme on le dit chez nous votre parole soit « vodoun », et que le clientélisme se conjugue désormais au passé à l’université d’Abomey-Calavi parce que la science n’est pas du clientélisme. C’est de la concurrence, c’est à qui fera la meilleure découverte, c’est à qui écrira le meilleur livre, c’est à qui écrira le meilleur article dans un domaine pointu. Roger Gbégnonvi.

Ce diagnostic cru, posé par Roger Gbégnonvi n’est pas du goût du Professeur Guy Ossito Midiohouan. Il est monté au créneau pour recadrer le Professeur de lettres et écrivain. « Qu’un enseignant vacataire de l’université s’arroge le droit de faire la leçon à tout le monde sans distinction, de cracher méchamment sur tout, est l’expression des frustrations accumulées de ce légionnaire de l’idéologie dominante. Un vulgaire politicard obsédé par son nombril qui confond bruit de langage et pensée progressiste et humaniste. L’élégance des hommes biens recommande de ne pas parler la bouche pleine. Pouah! », a écrit Guy Ossito Midiohouan dans un post abondamment relayé sur les réseaux sociaux.

« Tous les enseignants ne sont pas des pervers ni des cancres »

Pour le Professeur Guy Ossito Midiohouan, on ne saurait mettre tout le monde dans le même panier quand il s’agit de dénoncer certains maux. « Il n’y a pas que le harcèlement sexuel dans notre université. Tous les enseignants ne sont pas des pervers ni des cancres. Malgré ses carences, l’université a joué et continue de jouer un rôle capital dans le développement de notre pays », a-t-il affirmé.



Au cours de ma carrière, j’ai été évalué constamment par l’administration et par mes pairs et je soumettais volontiers mes enseignements à l’évaluation de mes étudiants. Renseignez vous. Arrêtez la démagogie et le populisme de caniveau. Gbégnonvi a t il jamais eu de sa vie la direction d’une thèse depuis le choix du sujet jusqu’à la soutenance? Et c’est lui qui veut réformer quoi? : Il ne connaît même pas la différence entre une agrégation en droit ou en médecine et une agrégation d’histoire. Professeur Guy Ossito Midiohouan

Dans un contexte de réforme, où l’élection des Recteurs est supprimée, le Professeur Guy Ossito Midiohouan exprime une crainte. « Bientôt, on nous annoncera qu’aucun Béninois n’est capable d’être recteur d’une université publique. Tous disqualifiés! Comme au Port de Cotonou. Comme à la SBEE… Le dénigrement systématique de l’intelligentsia béninoise n’est qu’un prélude à notre abaissement intégral », a-t-il déploré.