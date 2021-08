Bénin: plus de 4 tonnes de stupéfiants incinérées à Ouidah

Plus de 4 tonnes de stupéfiants ont été détruites sur le site d’incinération de la ville de Ouidah. L’opération a été menée le vendredi 30 juillet, en présidence des autorités judiciaires et policières.

4 tonnes 700 kilogrammes de stupéfiants dont 613 Kg de cocaïne et d’héroïne, saisies et sous scellées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et au TPI de Cotonou, ont été détruites ce vendredi. Le Directeur de cabinet du ministre de la justice, Gilbert Ulrich Togbonon, ex-Procureur spécial de la Criet, explique que « Ces stupéfiants ont été arraisonnés au cours des fouilles effectuées soit au Port de Cotonou ou à l’aéroport international Bernadin Gantin de Cotonou ».

Ceux qui ont commis ces infractions se sont expliqués devant les juridictions compétentes notamment la Criet et aujourd’hui nous sommes entrain d’exécuter les décisions provenant de leur condamnation. Gilbert Ulrich Togbonon

Selon le Directeur des affaires pénales et des grâces, Séïdou Boni Kpégounou, cette opération est une réponse au trafic des stupéfiants au Bénin. « Je certifie que des textes de confirmation de ces produits ont été faits dans les laboratoires agréés avant cette opération d’incinération. Il s’agit bel et bien des stupéfiants », a-t-il précisé.