Bénin: la police arrête un individu pour tentative d’assassinat à Klouékanmey

La police républicaine a procédé à l’arrestation d’un individu à Klouékanmey. Il est accusé de tentative d’assassinat, pour avoir tenté de tuer un homme qu’il soupçonne avoir tenu des relations charnelles avec sa femme.

A Klouékanmey, dans le département du Couffo, un mari jaloux a été arrêté pour tentative d’assassinat. De sources policières, le mis en cause, après avoir soupçonné sa victime d’avoir tenu des relations charnelles avec son épouse, s’est rendu chez cette dernière pour lui ôter la vie.

Armé d’un pistolet artisanal, il est allé agresser la victime. Par maladresse, il rate sa cible et tire à côté. Informé, le commissariat de Klouékanmey est intervenu. L’agresseur et son fournisseur de munitions ont été arrêtés. Au cours de l’opération, la police a saisi un pistolet artisanal, 97 cartouches de calibre 12 et 42 de calibre 36, un coupe-coupe et un marteau.