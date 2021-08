Bénin – Criet: Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon et Nadine Okoumassoun à la barre ce lundi

Arrêtés et déposés en prison dans le cadre des violences électorales d’avril 2021, Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon et Nadine Okoumassoun seront attendus à la barre ce lundi 09 août à la Cour de répression des infraction économiques et du terrorisme (Criet).

Le procès de Joseph Tamègnon, Alexandre Hountondji et de Nadine Okoumsassoun s’ouvre ce jour à la Criet. Déposés en prison depuis avril, ces opposants sont accusés de terrorisme. Leaders d’opinion et très critiques envers le régime en place, ils ont été farouchement contre la tenue de l’élection présidentielle du 11 avril dernier, qu’ils qualifient « d’élection exclusive ».

Les mis en cause se sont opposés à la prorogation du mandat du président Patrice Talon. Ce désaccord s’est illustré par le mouvement « 5 ans, c’est 5 ans ». Il faut noter que Joseph Tamègnon et Alexandre Hountondji sont membres du Groupe National de Contact (GNC), une organisation de l’opposition. Amissétou Affo Djobo, présidente du GNC, a dû prendre la poudre d’escampette, après une convocation de la police.