Le calendrier de l’année scolaire 2021-2022 est disponible. Il est rendu public via un arrêté interministériel, signé par les ministres Salimane Karimou et Kouaro Yves Chabi. Selon ledit arrêté, la nouvelle rentrée est prévue pour le 20 septembre 2021 et les grandes vacances pour le mois de juillet 2022. Retrouvez ci-dessous l’intégralité de l’arrêté interministériel.