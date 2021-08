Bénin: accusé d’assassinat, un pasteur interpellé et conduit devant le tribunal de Porto-Novo

Un pasteur accusé d’assassinat d’un garçon de 13 ans et le père de la victime sont tous dans les mailles de la justice. Selon les informations de BENIN WEB TV, les deux hommes ont été interpellés et conduits devant le tribunal de Porto-Novo ce mardi 10 août.

Suite à la plainte de la Fondation OMOLOTO MERIADECK pour l’Assistance aux Malades, Orphelins et Veuves du Bénin ( FOM-AMOV BÉNIN ), le père du jeune garçon décédé à Dangbo et son pasteur ont été interpellés. Accusés d’assassinat, le deux mis en cause sont devant les juges du tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo pour répondre des accusations portées contre eux.

Selon les faits rapportés par « FOM-AMOV BÉNIN », Fabrice H., âgé de 13 ans, s’est plaint d’un mal de ventre après avoir consommé le plat de haricots que lui aurait servi sa marâtre. « Après consommation de cette nourriture, l’enfant a commencé à avoir de légers maux de ventre. Ce qui ne l’a pas empêché de vaquer à ses activités journalières », rapporte le Vice-président de la « FOM-AMOV BÉNIN ».

Dans la même journée du vendredi 31 juillet, Fabrice H. a été victime d’une « légère collision » avec un motocycliste. De retour à la maison, il a continué à se plaindre du mal de ventre. Face à la douleur de son fils, le père de Fabrice aurait décidé de le transporter chez le pasteur pour une séance de prière, au lieu de l’emmener dans un hôpital. Selon le Vice-président de la « FOM-AMOV BÉNIN », les prières intenses n’ont malheureusement pas permis de sauver le garçon. Fabrice a donc rendu l’âme dans des conditions douteuses, sous le regard impuissant de son père, du pasteur et peut-être même de Dieu.

Un pasteur « anti-hôpital » ?



Pour la « FOM-AMOV BÉNIN », le pasteur accusé serait un « anti-hôpital ». « Selon lui-même, le Christ peut faire des miracles en guérissant toutes les maladies », rapporte le Vice-président de la fondation, dans la plainte adressée à la police et rendue publique. Selon les membres de la Fondation « FOM-AMOV BÉNIN », Fabrice aurait pu être sauvé des griffes de la mort, s’il avait été conduit à l’hôpital.

Monsieur le Commissaire, une heure de temps après le décès de ce jeune, le constat est que le ventre du jeune était complètement ballonné et son corps tout noir. Ce qui nous amène à vous dire que ce jeune est décédé suite à un empoisonnement et non un accident comme on le fait croire.

Le père de la victime et le pasteur sont accusés d’assassinat par la Fondation « FOM-AMOV BÉNIN », qui n’est pas prête de lâcher l’affaire. Elle dénonce par ailleurs l’empressement du père à enterrer le corps du garçon et demande au Procureur d’exiger une exhumation. Âgé de 13 ans, Fabrice était élève en classe de 3ème, au CEG La Vallée Gbéko.