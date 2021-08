Bénin: 56 présumés cybercriminels arrêtés dans une maison à Cotonou

La police républicaine a mis la main sur 56 individus dans une maison au quartier Dandji, à Cotonou. L’opération a été menée le mardi 03 août 2021 par le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou.

Soupçonnés de mener des activités de cybercriminalité, 56 individus ont été interpellés. De sources policières, l’opération a été menée dans une maison à Dandji, sur renseignements.

La perquisition du domicile des mis en cause, a permis à la police de découvrir 58 ordinateurs portatifs, 51 téléphones portables, 10 modems WiFi et autres accessoires. Les 56 individus sont gardés et seront incessamment présentés au Procureur.