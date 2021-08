Bénin: 12 mois de prison ferme confirmés en Appel pour Patrice Houssou-Guêdê dans l’affaire faux et usage de faux

L’ancien maire de la commune d’Abomey-calavi, Patrice Houssou-Guêdê condamné le 15 Janvier 2021 à 12 mois de prison ferme dans un dossier de délivrance de fausses lettres d’attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelles, poursuit son séjour carcéral. Ainsi en a décidé la cour d’appel.

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Patrice Houssou-Guêdê n’a pas eu gain de cause devant la cour d’appel de Cotonou. Condamné avec quatre de ses co-accusés à 12 mois de prison ferme dans l’affaire de délivrance de fausses lettres d’attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelles, Patrice Houssou-Guêdê avait fait appel de la décision.

Mais devant la juridiction du second degré, les 12 mois d’emprisonnement ferme prononcés par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, sont confirmés.

L’ancien maire Patrice Houssou-Guêdê qui a déjà fait huit mois de détention, passeront encore quatre mois derrière les barreaux pour purger sa peine.

Retour sur le procès

Le vendredi 15 janvier 2021, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Patrice Hounsou-Guèdè, a rejoint son successeur derrière les barreaux. Lui et ses co-accusés ont été condamnés à 12 mois de prison ferme dans une affaire domaniale.

Ce vendredi où la salle d’audience s’est assombrie pour l’ex patron du renseignement sous le général Mathieu Kérékou, l’ex édile de l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi était loin de réaliser ce qui l’attendait dans ce procès domanial.

Le jour de l’audience qui a conduit à sa condamnation, Patrice Hounsou-Guèdè a fait son entrée dans les locaux du Tribunal, peu avant 10 heures. L’homme avait arboré une tenue traditionnelle (bomba) de couleur blanche, avec sa casquette anglaise fétiche et ses lunettes fumées.

Après plus de 30 minutes d’attente, il se dirige vers la salle d’audience qui lui a été indiquée. Patrice Hounsou-Guèdè et ses co-accusés, dont certains étaient en détention, ont pris place dans la salle d’audience; mais leur dossier n’était pas le premier programmé. Le dossier 39 ha dans lequel est impliqué l’ancien maire, Georges Bada, devait d’abord passer. Entre temps, il y a eu changement de salle et jusque-là, Patrice Hounsou-Guèdè gardait son calme et sa sérénité.

Une sentence inattendue

Après avoir renvoyé le dossier 39 ha à une nouvelle date, le juge se saisit d’une chemise dossier et cite le numéro d’enregistrement du dossier Hounsou-Guèdè et Cie. Les prévenus se lèvent et s’avancent vers la barre. A partir de cet instant, les choses sont allées très vite.

La salle retient son souffle et s’embrase dès que la condamnation à 12 mois de prison ferme de l’ex-maire, Hounsou-Guèdè, a été prononcée par le juge. Visiblement, les administrés de la commune d’Abomey-Calavi, qui ont massivement fait le déplacement, ne s’attendaient pas à ce verdict.

Il faut dire qu’à l’audience précédente, le ministère public avait déjà requis 12 mois de prison ferme et le payement d’une amende symbolique. Un réquisitoire que le juge n’a fait que confirmer. Mais cette décision sera attaquée par l’ancien maire devant la cour d’appel.

Rappelons qu’il s’agissait d’un dossier de malversations foncières à Abomey-Calavi? Dossier dans lequel est cité l’ancien maire et ses co-accusés, en l’occurrence le directeur de l’aménagement et l’urbanisme de la mairie Gélas Hounguè, l’expert géomètre Romain Tognifodé et feu Francis Dodo, l’ex-chef quartier de Ylomahouton.

Le maire et ses co-accusés était poursuivis sous le chef d’accusation de délivrance de faux certificats administratifs de parcelles et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique..