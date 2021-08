Australie: elle se retrouve nez à nez avec un python de 3 mètres dans un supermarché (Vidéo)

Helaina Alati, 25 ans, faisait ses commissions lundi dans un supermarché de Sydney lorsqu’un long serpent a surgi du rayon des épices. Et la jeune femme a été ravie de tomber sur le gros serpent.

Lundi 16 août, Helaina Alati faisait tranquillement ses courses quand, soudain, un python sort des étagères en rampant. “J’ai tourné la tête et il était à environ 20 centimètres de mon visage”, raconte-elle à la BBC. La jeune Australienne de 25 ans sait immédiatement comment agir, forte d’une expérience comme bénévole auprès d’animaux sauvages.

« Il m’a regardé droit dans les yeux pendant tout ce temps, presque comme s’il voulait me dire: ‘Pouvez-vous s’il vous plaît me faire sortir d’ici? ». Si dans une telle situation, beaucoup auraient eu la peur de leur vie, Helaina Alati, elle, était ravie de la rencontre. Elle a immédiatement reconnu celui qui se présentait devant elle. C’était un python tapis, ou python diamant, de 3 mètres de long. Il s’agit d’une espèce non venimeuse mais une morsure peut tout de même s’avérer douloureuse.

L’animal relâché dans la nature

Vivant non loin, l’Australienne a filé chez elle pour récupérer un sac. Pendant ce temps, les employés du supermarché ont bouclé la zone dans laquelle se trouvait le serpent. À son retour, elle est retournée vers le reptile. Elle explique que le serpent est ensuite entré dans son sac sans aucun problème. Puis elle l’a relâché plus tard dans la nature, à l’extérieur de Sydney.

Cette rencontre inattendue a vraiment beaucoup plu à Helaina Alati. «Pour être honnête, c’est la chose la plus excitante qui soit arrivée depuis un petit moment compte tenu du confinement», s’est-elle réjouie. Faire ses commissions est une des rares raisons permettant aux habitants de Sydney de sortir de chez eux. Et, avec énormément de chance ou de malchance, selon les opinions, de faire la rencontre d’un python de 3 mètres…