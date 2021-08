Afghanistan: l’image incroyable de 640 Afghans entassés dans un avion cargo de l’US Air Force

Depuis le retour des talibans dimanche à Kaboul, l’Afghanistan a plongé dans le chaos. Cette image étonnante montre quelque 640 réfugiés afghans paniqués entassés à l’intérieur d’un avion cargo militaire de l’US Air Force quittant Kaboul dimanche.

Ces vidéos et clichés ont créé une forte émotion sur les réseaux. On peut y voir des Afghans accrochés à des avions qui décollent, dans des scènes de panique à l’aéroport de Kaboul. Un cliché, dont le Pentagone n’a pas démenti la véracité, montrait 640 Afghans entassés dans un avion cargo C-17 de l’US Air Force, dont certains ont grimpé à bord à la dernière minute alors que la rampe d’accès n’était plus qu’à moitié ouverte.

Cette image, saisissante et bouleversante, daterait du 15 août 2021, jour où les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, capitale afghane.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT