Trafic illicite: saisie d’une demi-tonne de cocaïne sous forme de charbon de bois

Les forces de police irlandaises et néerlandaises ont mené une opération conjointe antidrogue et ont réussi à mettre la main sur une quantité importante de cocaïne savamment dissimulée.

D’une valeur estimée à environ 41,4 millions de dollars, la drogue saisie par les polices de l’Irlande et des Pays-Bas lors d’une opération conjointe, a été déguisée en charbon de bois. Selon les informations, la cocaïne a été soigneusement cachée à l’intérieur de deux conteneurs maritimes en provenance d’Amérique du sud qui sont arrivés au port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour les flics irlandais dans un communiqué de presse, cette drogue serait destinée à être écoulée en Irlande.

Le communiqué rapporte qu’au moins 200 sacs de charbon de bois ont été trouvés à l’intérieur des conteneurs. Cependant, passés au scanner et au rayon X, et avec la participation de chiens renifleurs, il s’est avéré que plusieurs des sacs de charbon contenaient en fait, de la cocaïne. Forensic Science Ireland (FSI) a par la suite confirmé la présence de cocaïne, mais il faudrait plusieurs jours et peut-être plus, au FSI pour extraire la cocaïne du produit dans lequel elle est dissimulée.

Une enquête a immédiatement été ouverte et, selon le commissaire adjoint John O’Driscoll de la Garda Síochána, l’autorité nationale irlandaise du service de police et de sécurité, « il s’agit d’un développement important dans les efforts de la Garda Síochána pour perturber et démanteler les groupes criminels organisés soupçonnés d’être impliqués dans l’importation de cocaïne et d’autres drogues en Irlande ». Il a également mis en avant « l’importance de la coopération au sein de la communauté des forces de l’ordre en Europe et au-delà ».