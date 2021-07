Sur les traces de son père Abedi Pelé, André Ayew quitte l’Europe pour un club qatari

Libre depuis la fin de son contrat avec Swansea, André Ayew va bientôt s’engager avec Al Sadd. Le club qatari a annoncé avoir trouvé un accord avec le milieu offensif de 31 ans, élu joueur ghanéen de 2021.

Libre de tout engagement suite à son départ de Swansea City, André Ayew n’aura pas mis bien longtemps à trouver un nouveau club. L’international ghanéen qui évolue au poste de milieu offensif ou d’ailier va s’engager dans les prochaines heures avec le club qatarien d’Al-Sadd, basé à Doha.

L’international ghanéen avait quitté Swansea à la fin de son contrat en juin dernier, et va donc laisser derrière lui la Grande-Bretagne pour rejoindre l’équipe entraînée par Xavi, dans laquelle figure notamment Santi Cazorla et qui a remporté le championnat national sans perdre un seul match l’année passée.

Sur Twitter, le club a déclaré avoir « conclu un accord pour signer la star ghanéenne André Ayew. Le joueur arrivera à Doha dans la matinée pour terminer les procédures de routine, suivies de la signature du contrat et de l’annonce officielle. »

#AlSadd have reached an agreement to sign Ghanaian star Andre Ayew. The player will arrive in Doha in the morning to complete the routine procedures, followed by the signing of the contract and the official announcement#AlwaysAlSadd@AyewAndrepic.twitter.com/1hr7GLECQQ