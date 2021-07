RDC: le Conseil de sécurité de l’ONU proroge l’embargo sur les armes

A l’unanimité, le Conseil de sécurité de l’ONU a prorogé jusqu’au 1er juillet 2022, l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager et le gel des avoirs imposé en République démocratique du Congo (RDC). Une résolution prise le 29 juin denier à New-York.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

« Le Conseil réaffirme que l’embargo sur les armes ne s’applique plus depuis la résolution 1807 (2008) au Gouvernement congolais, mais bien aux personnes et entités que le Comité des sanctions, créé en vertu de la résolution 1533 (2044), aura désignées, lesquelles sont également la cible des autres mesures de sanction », déclare l’organe exécutif de l’ONU qui se dit préoccupé par la persistance des groupes armés, notamment dans l’est du pays.

«Dans le préambule de la résolution adoptée aujourd’hui, le Conseil exprime sa préoccupation quant à la présence persistante de groupes armés nationaux et étrangers dans l’est de la RDC et quant aux souffrances qu’ils infligent à la population civile du pays, du fait notamment des violations des droits humains », indique l’ONU.

Le Conseil de sécurité « exprime également sa préoccupation quant à la poursuite de l’exploitation et du commerce illégaux des ressources naturelles, qui permettent à ces groupes armés d’opérer, et se félicite de l’engagement diplomatique pris par les États de la région pour favoriser la paix et la réconciliation dans la région ».

De son côté, la RDC « a jugé important d’évaluer l’efficacité des actions communes et des sanctions appliquées, estimant entre autres, que les sanctions et les mesures visées au paragraphe 2 de la résolution devraient s’appliquer aux personnes physiques et morales impliquées dans le commerce d’éléments qui servent à la fabrication d’engins explosifs improvisés ».

La diplomatie congolaise met en avant, l’explosion, le 27 juin, d’une bombe artisanale dans une église de Beni. Une attaque terroriste qui porte la signature des ADF, un groupe rebelle affilié à l’Etat islamique, selon les autorités congolaises qui regrettent « que le Groupe d’experts continue de résister à faire la connexion entre l’État islamique et les ADF ». « L’ONU doit prendre très au sérieux ce lien », a souligné la RDC.