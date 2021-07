Plus de fête après les inhumations: le Ghana durcit les mesures restrictives contre le Covid-19

Au Ghana, les services funéraires ne doivent plus désormais dépasser deux heures de temps, et seuls les membres de la famille éplorée y assisteront. C’est la dernière mesure restrictive prise par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19.

Le Ghana durcit les mesures restrictives alors que le pays est confronté à une augmentation des cas positifs de Covid-19, avec 100 000 cas déjà dépassés.

Dans une publication ce lundi, le président Nana Akufo-Addo a déclaré que toutes les cérémonies, y compris les funérailles, les mariages et autres cérémonies coutumières, ne doivent pas dépasser deux heures. Une mesure drastique prise pour, selon le dirigeant ghanéen, limiter le temps pendant lequel les individus peuvent être en contact, réduisant ainsi le taux d’infection dans ces rassemblements.

Les fêtes après les mariage sont interdites jusqu’à nouvel ordre, et les mariages ne dépasseront plus deux heures de temps, et se limiteront aux seuls membres de la famille, a jouté Nana Akufo-Addo. Il a également ordonné que tous les rassemblements funéraires se déroulent dans un espace ouvert et dans le strict respect de la réglementation Covid-19.

Avec 821 décès depuis le début de la pandémie, le Ghana fait fait partie des pays les plus touchés par le Covid-19 en Afrique de l’ouest avec plus de 101 000 cas positifs pour 96 255 guéris. A ce jour, plus d’un million de Ghanéens ont reçu au moins une injection de vaccin Covid-19 alors que le pays compte vacciner plus de 17 millions d’adultes très prochainement.