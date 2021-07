« Panthère Noire »: Cromibo, le partenaire de Robinson Sipa, est passé de vie à trépas

Annoncé malade, il y quelques mois, Cromibo, du célèbre groupe musical béninois « Panthère noire », a rendu l’âme dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet.

Son nom avait fait le tour des réseaux sociaux, il y quelques mois. Dans un état très désagréable en raison de sa santé, Cromibo, membre du célèbre groupe musical béninois « Panthère noire », a rendu l’âme dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet.

Connu pour son palmarès, « Panthère Noire » n’est plus un groupe à présenter. Auparavant composé de Robinson Sipa, Cromibo et Eddie Lobo, le trio a su faire un bon parcours. Après la mort d’Eddie Lobo, Sipa et Cromibo avaient poursuivi l’aventure, jusqu’à la mort de denier.

Cromibo, Eddie Lobo et Sipa sont les concepteurs du rythme “Soyoyo” au Bénin.