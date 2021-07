Nigéria: un ex-banquier, sa femme et sa belle-mère condamnés à 60 ans de prison

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigéria a obtenu la condamnation d’un ancien caissier de banque, ainsi que de sa femme et de sa belle-mère pour avoir volé les fonds des déposants. Le trio a été condamné à 60 ans de prison sur la base de 12 chefs d’accusation.

Ebenezer Adeolu Alonge, un ancien caissier d’une banque, ainsi que sa femme, Isakunle Olamide Oyinlola, et sa belle-mère, Isakunle Eunice Moradeke, ont été condamnés à 60 ans de prison par le juge Adekanye Ogunmoye de la Haute Cour de l’État d’Ekiti, État yoruba du sud-ouest du Nigeria, pour avoir volé les fonds des déposants. Le trio a été reconnu coupable pour 12 chefs d’accusation de complot et de vol, portés contre eux par le bureau zonal d’Ibadan de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Tout avait commencé lorsque les activités illicites d’Ebenezer ont été révélées par une plainte adressée à l’EFCC par la banque dans laquelle le sieur Ebenezer Adeolu Alonge était employé. Selon son employeur, M. Ebenezer était impliqué dans des activités frauduleuses. Ces malversations ont été constatées en février 2018 suite à une plainte d’une cliente de la banque qui avait noté une irrégularité financière d’un montant de 62, 400,00 N sur son compte.

Selon la plainte, le 15 février 2017, la cliente a mis ladite somme sur son compte mais la transaction n’a pas pu être retrouvée sur le compte de la cliente même après que celle-ci ait présenté une copie du bordereau signé par Alonge. Au cours de l’enquête, ladite transaction aurait été retrouvée sur le compte de la femme d’Ebenezer Alonge.

Une enquête approfondie a cependant révélé qu’il y avait un chiffre d’affaires de plus de 21 millions de naira (28 millions f CFA) sous forme de dépôts d’autres clients sur le compte de sa femme. De plus, d’autres sommes auraient été retrouvées sur le compte de sa belle-mère, qui était également bénéficiaire de l’acte frauduleux.

Le tribunal a également ordonné à Alonge de renoncer à sa maison, qui sera vendue, et le produit de la vente sera utilisé pour restituer la banque.

Au cours du procès, l’EFCC a appelé deux témoins et présenté plusieurs pièces à conviction pour prouver ses dires. Les condamnés ont été reconnus coupables des douze chefs d’accusation et condamnés à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation. Les peines cumulées de soixante ans de prison seront toutefois exécutées de manière concomitante.