Nigéria: le pasteur TB Joshua enterré dans son église, ce vendredi

Proches, parents, amis, membres de l’Église synagogue de toutes les nations (SCOAN), ainsi que des sympathisants, se sont rendus, jeudi 8 juillet, avec des cris de lamentation, dans les locaux de l’église à Ikotun, dans l’État de Lagos, pour accueillir la dépouille mortuaire du prophète Temitope Balogun Joshua, plus connu sous le nom de TB Joshua.

Emmené par l’épouse endeuillée, Evelyn, et leurs trois filles, le corps est arrivé à l’église à 10h40 précises, l’Église synagogue de toutes les nations (SCOAN) à Ikotun, dans l’État de Lagos. À la vue du cortège et de l’ambulance qui ont amené le corps, des larmes ont coulé sur les joues des femmes et des hommes.

Le cadavre était vêtu d’un costume blanc et de chaussures blanches. Il a été placé au milieu de l’auditorium pour que tous puissent le voir. En procession, les paroissiens et les visiteurs de tous horizons à travers les continents, ont été conduits dans l’auditorium de l’église pour rendre un dernier hommage à l’homme que beaucoup ont décrit comme un philanthrope.

Il a fallu des efforts concertés du personnel de sécurité (police, armée, DSS) sur le terrain pour contrôler la foule qui s’était rassemblée à l’entrée de l’église. Tout le monde voulait se rapprocher le plus possible pour apercevoir le défunt.

L’ecclésiastique, qui était le fondateur de SCOAN, est décédé le 5 juin, après avoir exercé son ministère dans l’une des programmations de l’église un jour plus tôt. Alors qu’ils faisaient leurs adieux à Joshua, les membres de l’accueil de l’église ont eu une journée mouvementée pour calmer et consoler les personnes, dont les voix dépassaient les haut-parleurs. Certaines personnes en deuil ont été vues en train d’être aidées par deux ou plusieurs membres de l’accueil. TB Joshua sera enterré, vendredi 09 juillet, dans l’enceinte de son église.