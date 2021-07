Master KG: après le succès mondial de « Jerusalema », Nomcebo Zikode affirme n’avoir reçu aucun centime

Tout le monde a appris les pas de danse de « Jérusalema », cette chanson, véritable un succès mondial. Son interprète, Nomcebo Zikode, vient de publier un communiqué dans lequel elle affirme n’avoir rien touché du phénoménal succès rencontré avec son tube planétaire.

La chanteuse sud-africaine, Nomcebo Zikode, va porter plainte contre Master KG pour les redevances de « Jerusalema ». Alors que le producteur et le patron du label sont en tournée en Europe, la chanteuse primée et co-auteur de Jerusalema, Nomcebo Zikode, a consulté son équipe juridique du cabinet Rosengarten & Feinberg et a remis une lettre de demande à Open Mic Productions après avoir prétendu ne pas avoir reçu un centime des ventes et des flux de Jerusalema.

« Je n’ai pas été payée d’un centime par le label de #Jerusalema, malgré le succès planétaire de la chanson. J’ai été ridiculisée, et ils ont tout fait pour marginaliser ma contribution. », a déclaré Nomcebo Zikode dans un communiqué. « L’amour et le soutien continu des fans de #Jerusalema ont toujours été ma force et mon point d’ancrage en cette période difficile. », a-t-elle annoncé.

Master KG est entré dans l’histoire en devenant le premier artiste africain à remporter le prestigieux NRJ Music Award en France, en 20 ans d’histoire, et Jerusalema a été nommée chanson internationale de l’année lors de la remise des prix. À moins d’avoir été privé de connexion internet cet été, vous n’avez pas pu échapper à Jerusalema, le tube de 2020 : 400 millions de vues sur Youtube. Un tube venu d’Afrique du Sud.

Un tube venu d’Afrique du sud

« Jerusalema » a été produite par le DJ sud-africain Master KG, un musicien et producteur de 24 ans. La voix qui interprète la chanson n’est pas un homme comme on pourrait le croire mais une femme. Nomcebo Zikode est l’auteur et l’interprète du tube. Elle chante en langue zoulou sur un air d’afro-pop.

« Jerusalema » est un hommage à la ville de Jérusalem. L’interprète Nomcebo Zikode n’est pas originaire du Proche-Orient mais vient elle aussi d’Afrique du Sud. La chanson est une prière à Dieu. Elle lui demande de lui pardonner et de la protéger. La phrase « Ngilondoloze », qui revient très souvent dans les paroles, signifie « Protège-moi ».

À sa sortie, « Jerusalema » passe relativement inaperçue. Tout change quand le groupe de musique angolais Fenomenos Do Semba l’utilise de façon humoristique, avec une assiette de nourriture à la main, dans une vidéo. La chanson devient connue an Angola, au Portugal puis sur la plateforme Tik Tok. La 27e édition des SA Music Awards (SAMAs) a récemment annoncé que le lauréat du prix de reconnaissance de l’accomplissement international est Master KG.