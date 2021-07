Marche-meeting de l’opposition politique: le parti au pouvoir dénonce une tentative de « récupération des actes terroristes »

En conférence de presse, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) du président Roch Kaboré a dénoncé « les raisons malhonnêtes avancées par le chef de file de l’opposition pour diviser le peuple burkinabé ».

Le parti au pouvoir, le MPP, s’est prononcé sur les marches-meetings organisées par l’opposition les 3 et 4 juillet 2021. Selon le parti de Roch Kaboré, l’opposition tente non seulement de vouloir diviser les « hommes intègres » à travers ses manifestations, mais aussi et surtout de récupérer les actes terroristes.

« Le MPP s’indigne et dénonce les raisons malhonnêtes avancées par le chef de file de l’opposition pour diviser notre peuple au moment où il a le plus besoin de la cohésion et de l’unité autour du Président du Faso et des FDS. Au demeurant, l’évolution du discours au cours des marches a fini de convaincre le MPP et le peuple burkinabé d’une tentative d’utilisation ou de récupération des actes terroristes pour des objectifs purement politiciens. », ont déclaré les cadres du parti, à la faveur d’une conférence de presse.

Faisant le bilan de ses manifestations le week-end dernier, l’opposition a exprimé sa volonté de reprendre le dialogue politique à condition que la situation sécuritaire du pays soit la priorité des priorités au cours des échanges.