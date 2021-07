Manifestations à Cuba: le président vénézuélien, Nicolas Maduro, soutient le gouvernement

Face aux manifestations antigouvernementales qui défraient la chronique à Cuba, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a affirmé lundi soir, son «soutien au peuple et au gouvernement» cubains.

A Cuba, des milliers de manifestants inondent les villes pour protester contre la gestion du gouvernement de Miguel Diaz-Canel. « A bas la dictature. », scandaient de nombreux manifestants. Cette révolte populaire vient se greffer sur la crise sanitaire et économique que traverse le pays.

Face à cette situation, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, fidèle allié de La Havane, a apporté ce lundi son soutien à son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel, «au peuple de Cuba» et «au gouvernement révolutionnaire de Cuba».

Nicolas Maduro a dit apporter «tout son soutien au président Miguel Diaz-Canel, tout son soutien au peuple de Cuba, au gouvernement révolutionnaire de Cuba. Depuis ici au Venezuela, (nous sommes frères) dans les bons et mauvais moments. Cuba s’en sortira (…) On nous a infligé la même méthode».

Soulignons que Washington et Bruxelles soutiennent les manifestants. Le régime américain a notamment appelé « le régime cubain à entendre son peuple et à répondre à ses besoins ». « Nous nous tenons aux côtés du peuple cubain et de son appel vibrant à la liberté. », a déclaré dimanche, le président américain, Joe Biden. La Russie a pour sa part, mis en garde contre toute ingérence étrangère.