Mali – Bombardement de civils à Bounti: un nouveau rapport accable la France

Alors que la France avait rejeté le rapport des Nations Unies documentant la responsabilité des forces françaises dans le bombardement d’un mariage, entraînant la mort d’au moins 19 civils, dans un village du centre du Mali en janvier dernier, un autre rapport vient confirmer l’existence de la bavure française.

Selon un TRT World, le cabinet d’avocats international basé à Londres, Stoke White documente, a mené une enquête indépendante sur des frappes aériennes françaises au Mali, et est arrivé à la conclusion que la France était bien coupable de bavures au Mali. « J’ai entendu les avions puis ‘Boom ! Boom!’. Après un certain temps, nous sommes retournés sur les lieux et avons découvert que plusieurs personnes avaient été tuées », a déclaré un témoin qui a requis l’anonymat, dans le rapport. « Là, j’ai perdu mes cousins », a ajouté le témoin.

Le rapport contredit le rejet français des victimes civiles et soutient les conclusions de l’ONU publiées en mars dernier. Le 3 janvier 2021, une centaine d’hommes et d’adolescents se sont réunis dans le village de Bounti au centre du Mali pour un mariage. Ils ont prié ensemble et se sont réfugiés sous les arbres dans la région semi-désertique. Une heure plus tard, des frappes aériennes françaises ont frappé leur emplacement, tuant 19 civils. C’est le résultat du rapport explosif de l’ONU de la force de maintien de la paix au Mali (MINUSMA) qui a constitué une critique rare des forces françaises dans la région du Sahel.

Bien que le rapport se soit basé sur plus de 400 entretiens et l’analyse de plus de 150 documents, la France a mis en doute sa crédibilité, en affirmant que le rapport est basé sur des « témoignages locaux invérifiables » et des « hypothèses non prouvées ». Paris refuse toujours d’avoir tué des civils à ce jour, affirmant que les frappes aériennes visaient 30 membres de la Katiba Serma, un groupe armé lié à Al-Qaïda.

L’Etat français a indiqué avoir mené une mission de renseignement et de surveillance dans la région avec son drone Reaper « pendant une heure » et suivi une moto transportant deux individus qui ont rejoint « 40 hommes adultes dans une zone isolée ». Cela a donné l’impression aux forces françaises qu’elles faisaient partie du groupe armé.

« Ces personnes âgées peuvent-elles détenir des armes » ?

Le rapport de l’ONU et le rapport Stoke White ont tous deux déclaré que l’armée française était parvenue à la conclusion qu’un rassemblement d’hommes adultes était suffisant pour déterminer qu’ils étaient tous membres d’un groupe armé ou qu’il n’y avait aucun civil présent. « L’incident illustre que l’armée française est prête à faire courir aux civils un risque de blessure et de mort, ce qui entraînerait une forte probabilité de crime de guerre », a déclaré le rapport de Stoke White.

L’auteur du rapport, Khalil Dewan, affirme que les forces armées françaises et le gouvernement malien n’ont pas encore produit la preuve que le rassemblement n’était pas un mariage et que la France avait « neutralisé » les membres d’un groupe armé non étatique. « Le fardeau de la preuve incombe à la force attaquante, car il incombe à celui qui déclenche la force meurtrière, et non à celui qui reçoit, en particulier lorsqu’il s’agit de civils », a déclaré Dewan à TRT World.

La vidéo accablante

Le rapport a retrouvé une vidéo de téléphone portable montrant les quatre civils blessés parlant de l’attaque dans le village de Bounti. La vidéo qui, selon le rapport, a été authentifiée par des sources locales et des analyses linguistiques, a été prise dans un établissement médical à Douentza, à quelques kilomètres du village ciblé.

«Ce sont les gens qui ont été blessés. C’est celui dont la main a été coupée. Le vieil homme dans le lit, son pied était blessé. Un morceau de fer lui a traversé le pied », a-t-on entendu dire dans la vidéo obtenue par l’équipe d’enquête du cabinet d’avocats. « Ce sont eux qui sont accusés d’être des djihadistes. Celui-ci a la cuisse blessée. Ces personnes âgées peuvent-elles détenir des armes ? Ou encore moins, se battre ? », dit un autre homme.

Delina Goxho, membre associée à l’Institut Egmont à Bruxelles, déclare que l’utilisation de drones est beaucoup plus attrayante pour les politiciens car elle n’est pas coûteuse pour les troupes et est perçue comme plus distante par le public à la maison. « Mais en étant moins coûteuse que l’utilisation de troupes au sol, la puissance aérienne, en général, élargit le champ de bataille – ce qui peut conduire à des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme », a déclaré Goxho à TRT World.

Le rapport, basé sur des entretiens avec d’anciens techniciens de drones américains, allègue que la mission de renseignement et de surveillance de la France avec son drone « a très probablement atteint une installation en Europe ; Ramstein, Allemagne. La France fait partie de l’installation European Partnership Integration Enterprise basée sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. L’installation fusionne une coalition de capacités de renseignement, de surveillance et de renaissance du renseignement des pays européens et des États-Unis dans une seule installation.

« Je ne pense pas que [l’opération] ait été entièrement menée au Mali, ils ont utilisé un drone Reaper. Il existe une connexion satellite avec une installation en Europe et une collaboration américaine dans la région. L’entreprise d’analyse des États-Unis pourrait avoir été impliquée », a déclaré Cian Westmoreland, un ancien technicien de drones américain qui travaillait pour le programme de drones américain dans le rapport.

La force française Barkhane, forte de plus de 5 000 hommes, a été déployée dans le nord du Mali en 2014 pour déloger les combats qui se sont maintenant étendus au centre du Mali et aux pays voisins du Burkina Faso et du Niger, renforçant l’implication française dans le Sahel. Des milliers de soldats français se battent depuis huit ans avec les groupes militants sans aucune fin en vue. La violence qui a commencé en 2012 dans le nord du Mali s’est propagée au Burkina Faso voisin, déclenchant une vague massive de tragédie humaine et une crise humanitaire dans toute la région.

L’attaque de Bounti n’est que la pointe de l’iceberg

Au fur et à mesure que la violence s’étend, l’implication militaire française s’intensifie au Sahel. Malgré les frappes aériennes meurtrières dans le village de Bounti, de nombreux meurtres de civils qui auraient été commis par les forces françaises ou maliennes sont passés inaperçus et n’ont pas été signalés du tout. Mais Bounti n’est que la pointe de l’iceberg. L’armée française n’a jusqu’à présent admis avoir tué que sept civils depuis que les troupes françaises ont mis le pied au Mali pour la première fois en 2013.

Cependant, avec le projet de cartographie des conflits à but non lucratif Armed Conflict Location & Data Project (ACLED), The New Humanitarian a révélé que plus de 50 civils ont été tués par les forces françaises entre 2013 et juin 2021. Le Sahelian.com, un site d’information axé sur le Sahel, a calculé qu’au moins 43 civils dans six incidents différents ont été tués au Mali depuis 2018.

Même après la couverture internationale de l’attaque de Bounti, des civils maliens ont continué à mourir. En mars, des frappes aériennes françaises ont tué au moins six civils de sexe masculin âgés de 15 à 20 ans qui chassaient des oiseaux et des lapins dans le village de Talataye, dans le nord du Mali. Comme d’habitude, la France a rejeté les meurtres en déclarant que « les renseignements et les contrôles d’identité ont indiqué la présence d’un groupe armé ».

« L’attaque est une violation totale des droits humains internationaux et du droit international humanitaire. L’armée française a l’obligation légale d’enquêter sur les victimes civiles », a déclaré Dewan. « Mais la France a un problème systématique pour admettre et identifier les victimes et/ou les blessures à la suite de ses actions militaires », a déclaré Dewan à TRT World.

Ce mois-ci, le président français Macron, qui cherchait depuis longtemps un moyen de sortir de la guerre coûteuse, a annoncé un retrait des troupes françaises, réduisant de moitié les 5 100 hommes. Cependant, plutôt que de quitter entièrement la région, l’opération française comptera sur sa puissance aérienne et collaborera avec les armées européennes et locales, a déclaré Macron.

Delina Goxho dit que chaque fois que la puissance aérienne est préférée aux troupes au sol, le problème concerne « l’enquête post-grève et le déni plausible ». Elle dit que le refus de faire des victimes civiles par les frappes aériennes « sera extrêmement problématique à moyen et long terme » car cela, à son tour, entraînera plus de frustration parmi les civils.

Sources: TRT World, Stoke White Documente, Rapport ONU