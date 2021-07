Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone, dès ce 1er Juillet

Le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone a pris fin, mercredi 30 juin à minuit. L’Argentin aux six Ballon d’or ne sera plus lié au FC Barcelone pour la première fois depuis 2000. Et les Catalans restent dans l’attente.

L’engagement de Lionel Messi avec le FC Barcelone a expiré, mercredi 30 juin 2021 à minuit et l’Argentin ne sera plus lié au Barça pour la première fois depuis 2000. Mais, la tendance reste à un nouveau deal pour la Pulga du côté du Camp Nou. N’ayant pas vraiment trouvé mieux ailleurs, le sextuple Ballon d’Or devrait rempiler avec son club de toujours.

Selon la Catalunya Radio, Messi dispose d’une très belle offre sur la table de la part de son employeur. Il peut prolonger pour deux saisons comme joueur, plus trois autres en tant que membre de la direction. A partir de 2023, il officierait donc en tant qu’ambassadeur du Barça aux Etats-Unis. Une information qui a du sens, dans la mesure où l’Argentin n’a jamais caché son attirance pour le pays de l’oncle Sam.

Des soucis fiscaux à l’origine du retard de l’annonce de la prolongation ?

Selon TV3, média catalan, des soucis fiscaux seraient à l’origine du retard de l’annonce de la prolongation. Les deux parties seraient en train d’étudier les derniers détails financiers. En attendant, un joueur sans contrat est un joueur non protégé en cas de blessure grave. Des questions liées aux droits à l’image existent également. En outre, le Barça n’a plus le droit d’utiliser l’image de Messi dans ses campagnes de publicité pour la saison à venir. Quand ce sera le cas, c’est qu’un contrat aura été signé.

En 2023, Messi aura 36 ans. Ça serait un bon âge pour la retraite. Cela étant, il n’est pas vraiment certain que le natif de Rosario décide de définitivement tourner le dos à sa carrière de joueur. Vu la passion et l’ambition qui l’animent, de même que sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, il se peut qu’il ait envie de défier encore un peu plus les lois de la nature.