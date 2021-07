JO Tokyo/Foot masculin: Côte d’Ivoire, Egypte et Afrique du Sud en piste

Le tournoi masculin de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 démarre ce jeudi avec notamment l’entrée en lice des représentants africains. Découvrez le programme de la première journée.

Logé dans le groupe C, l’Egypte va démarrer le bal face à l’Espagne. Privés de leur talisman Mohamed Salah, retenu par Liverpool, les Pharaons vont devoir sortir l’artillerie lourde face à la Rojita qui est venue au Japon avec dans ses rangs, des poids lourds comme Marco Asensio, Dani Ceballos et six joueurs présents à l’Euro (Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal) !

Adversaire de l’Arabie Saoudite pour son premier match dans ce tournoi, la Côte d’Ivoire devrait logiquement remporter ses trois premiers points. C’est d’ailleurs un objectif pour les ivoiriens qui doivent disposer de cet adversaire pour se donner de l’espoir avant de se mesurer aux gros poissons du groupe D que sont l’Allemagne et le Brésil.

Dernier représentant africain à cette compétition, l’Afrique du Sud jouera sa première rencontre contre le Japon, pays hôte. Avec un effectif très diminué en raison de deux cas positifs de Covid-19 et l’identification de 21 cas contacts au sein de la délégation arc-en-ciel, les sud-africains devraient espérer un miracle pour sortir victorieux de ce premier rendez-vous.

Le programme de jeudi (heure française, soit GMT+2) :

9h30, Espagne-Egypte

10h30, Côte d’Ivoire-Arabie Saoudite

13h, Japon-Afrique du Sud