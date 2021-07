Japon: premier cas de coronavirus au village olympique

Le village olympique de Tokyo a signalé le premier cas de contamination au coronavirus. Selon les informations, il s’agit d’un visiteur étranger.

Japan Times a rapporté que la personne infectée par le coronavirus, qui séjourne dans le village, est un visiteur de l’étranger impliqué dans l’organisation des Jeux olympiques. Masa Takaya, porte-parole du comité d’organisation de Tokyo, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il « y avait une personne dans le village. C’était le tout premier cas dans le village qui a été signalé lors du test de dépistage ».

Inside The Games a indiqué qu’il s’agissait d’une préoccupation pour les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et le Comité international olympique, car ils avaient promis que le village serait « l’endroit le plus sûr » de Tokyo. Il a également cité le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, qui a déclaré qu’ils ne ménageraient aucun effort pour s’assurer que le village ne souffre pas d’une épidémie de Covid-19.

Depuis le 1er juillet, il y a eu 44 infections liées aux Jeux olympiques de Tokyo. Sur la base d’une liste mise à jour par les organisateurs, ces cas vont du personnel des médias, des sous-traitants, du personnel affilié aux Jeux et même d’un athlète.