Inde: 36 morts et des dizaines de disparus dans des glissements de terrain

Au moins 36 personnes sont mortes dans des glissements de terrain survenus en Inde, à l’ouest du pays, selon un responsable local. L’incident a été provoqué par les pluies de la grande mousson, période qui s’étend de juin à septembre.

Les pluies de mousson ont encore fait de nombreux dégâts en Inde. Trois glissements de terrain se sont produits jeudi dans le district de Raigad, dans l’État de Maharashtra au centre-ouest du pays, selon un responsable local. « Au moins 35 à 40 personnes sont prises au piège. Nous essayons de les secourir », a-t-il précisé ajoutant plus tard, que « 36 personnes ont péri à la suite des trois glissements de terrain hier.« .

La marine et l’armée de l’air ont quant à elles uni leurs efforts pour venir en aide à des milliers de personnes affectées par des inondations. Mais les opérations de secours sont compliquées par l’étendue des dégâts, et notamment des glissements de terrain qui ont coupé plusieurs routes, en particulier l’autoroute entre Bombay et Goa. Le bilan des dégâts pourrait augmenter dans les prochaines heures.