Décès de Jeanne Akoha: Luc Gnacadja rend hommage à une amazone de l’environnement

Le Samedi 3 Juillet 2021, Jeanne Acacha Akoha, Directrice de cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, est passée de vie à trépas dans un accident de la circulation. Cette disparition subite de la collaboratrice de Didier Tonato est perçue par Luc Gnacadja comme une grosse perte pour le Bénin.

Dans une publication-hommage sur sa Page Facebook, l’ancien ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme affirme que celle qui vient d’être enlevée à notre affection, était une femme de tête mais aussi une femme de cœur.

« Quand la nouvelle m’est parvenue dimanche matin via WhatsApp, j’ai un moment espéré que ce fut une de ces infox de mauvais goût qui annoncent le décès de gens bien vivants », affirme l’ancien ministre dans son post.

Mais mon espérance, poursuit-il, fut vite douchée pour laisser place à une stupeur, à une consternation indicible, tant cette brutale disparition est pétrifiante.

« Je voudrais ici retrouver le brin d’espérance nécessaire pour célébrer la vie en l’occurrence la vie de cette grande dame et rendre hommage à une véritable femme de tête et de cœur qui a été précocement arrachée à l’affection des siens et de ses collègues.« , lit-on dans les mots d’hommage de l’ancien ministre.

Comme pour apporter la preuve que celle qui est passée de vie à trépas était une valeur pour la nation, Luc Gnacadja rappelle sa détermination à défendre les points de vue de son pays dans des rencontres internationales alors qu’elle était cadre au sein de la direction de l’environnement.

A ce poste, précise-t-il, représentant « le Bénin lors des rencontres d’experts de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, elle n’était pas de ces délégués africains qui se rendaient à ces conférences en touristes« , précise-t-il.

« Elle s’employait à faire effectivement valoir dans des négociations souvent interminables, les positions et points de vue pertinents pour les intérêts du Bénin et du groupe des pays africains », précise Luc Gnacadja.

C’est donc tout naturellement que j’ai invité cette femme compétente et motivée, déterminée à faire la différence par son travail, à se joindre à la petite équipe de mes conseillers techniques en tant que conseillère technique pour les questions environnementales.

Elle est devenue la principale cheville ouvrière de la conception des nouvelles politiques et stratégies pour élever l’environnement au rang des secteurs-clés pouvant contribuer à accélérer de façon pérenne la croissance durable et réduire la pauvreté dans notre pays, a fait savoir l’ancien ministre dans sa publication.

Il conclut son hommage en indiquant que Jeanne Acacha Akoha était une femme de cœur qui savait faire montre à la fois de persuasion, de motivation et de générosité pour diriger et entraîner ses collaborateurs afin d’atteindre sans compromission les objectifs et résultats convenus.

La cause du décès de la DC de Tonato

L’information tragique du décès de la directrice de cabinet du ministre José Didier Tonato est tombée dans la soirée du samedi 3 Juillet 2021.

Selon les informations, elle et son mari ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils revenaient d’un enterrement auquel ils avaient participé à Natitingou.

Elle n’a pas survécu à cet accident. Elle est décédée sur le champ. Son mari, grièvement blessé, est transporté à l’hôpital où il poursuit les soins.

Une mort tragique qui plonge dans le désarroi, collègues, parents et amis de la disparue.