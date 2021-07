Côte d’Ivoire: « si Gbagbo décide d’être candidat, on va demander à Ouattara de faire 10 ans »

Le président ivoirien Alassane pourrait être candidat pour la présidentielle de 2025. Selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, si l’ancien président Laurent Gbagbo se déclare candidat pour la prochaine élection présidentielle, rien n’empêchera Alassane Ouattara de se présenter aussi en 2025.

Alors que 2025 est encore loin, les prémices d’une présidentielle électrique s’annoncent de vive voix. Le pays des Eléphants vigoureusement tiraillé par de violentes manifestations, lors de la période électorale de 2020, risque de connaitre le même sort en 2025.

En effet, rentré au pays après son acquittement par la CPI, des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales de 2011, Laurent Gbagbo ne renonce pas aux choses politiques. Si au cours de sa première déclaration en terre ivoirienne, le Woody de Mama a clairement dit qu’il demeure un soldat mobilisé au commande de ses militants, il y est allé encore plus loin lors de sa rencontre à Daoukro, avec son aîné Henri Konan Bédié.

L’ancien chef d’Etat a, avec Bédié, annoncé leur volonté de reconstruire la Côte d’Ivoire, laissant transparaitre un retour sur la scène politique. Gbagbo n’a pas encore annoncé sa candidature, mais, une telle décision n’est pas à exclure vu la détermination du patron du FPI. Et si, on en arrivait là, Gbagbo devrait s’attendre à affronter son éternel rival, Alassane Ouattara. C’est en substance, ce qui ressort de la déclaration du ministre Mamadou Touré.

» En 2025, le Président Ouattara est éligible. Si eux sont candidats, moi-même je vais demander, et je serai soutenu par d’autres jeunes, au Président Ouattara d’être candidat. Et il gagnera !… »Alassane Ouattara est un soldat, mais je vous jure s’il (Gbagbo Ndlr) décide d’être candidat, nous on va demander à Alassane Ouattara même s’il doit faire 10 mandats, il va faire 10 mandats, on a aucun problème avec ça », a martelé le Ministre Touré Mamadou.