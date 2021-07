CAN 2022 – Affaire Guelor Kanga: la RDC déboutée par la CAF en appel

Le jury d’appel a rejeté la requête de la Fédération congolaise de football (FECOFA) contre le verdict du jury disciplinaire de la CAF dans le cadre de l’affaire du joueur gabonais, Guelor Kanga.

Encore un revers pour la RDC dans son bras de fer avec le Gabon au sujet du joueur Guelor Kanga que la FECOFA accuse d’avoir disputé les éliminatoires de la CAN 2022 sous une fausse identité.

Alors que l’instance congolaise avait interjeté appel après le verdict de la CAF, qui a décidé de ne pas considérer les arguments de la FECOFA, estimant que les éléments de preuve présentés par la partie congolaise n’ont pas été probants et suffisants pour établir la matérialité d’une falsification d’identité du joueur par la FEGAFOOT, le jury d’appel vient de rendre sa décision. Et le jury a rejeté la requête des congolais.

La commission a jugé recevable dans la forme le recours de la RDC tout en rejetant le fond pour manque des éléments nouveaux. Un échec de plus pour la FECOFA qui n’a désormais plus qu’une seule voie de recours, celle du Tribunal Arbitral de Sport (TAS) à Lausanne (Suisse), si elle veut aller jusqu’au bout. Pour l’heure, la RDC ratera la CAN 2022 et le Gabon renouera avec la compétition avec la première place du groupe obtenue à l’issue des éliminatoires.